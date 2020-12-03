Предприниматели Камчатки получили в 2020 году более 750 займов по льготной ставке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Более 750 займов по льготной ставке получили камчатские предприниматели в краевом государственном фонде поддержки предпринимательства, открытом в регионе в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Это позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях получать необходимые средства для реализации задуманных проектов. 754 микрозайма было выдано нашей кредитной организацией на сумму 634 млн рублей. Это достаточно большое количество для Камчатки. Нашу кредитную организацию поддерживают федеральный и региональный бюджеты", - цитирует пресс-служба и.о. министра инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края Сергея Названова.

Уточняется также, что в рамках регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" профильного нацпроекта, Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства выдает возмездные средства бизнесу - кредиты до трех миллионов рублей. Кроме того, в 2020 году Камчатским центром поддержки предпринимательства, входящим в состав центра "Мой бизнес", выдано более 360 субсидии предпринимателям на развитие бизнеса.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Его главные задачи - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, совершенствование системы госзакупок и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами.