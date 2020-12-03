В Амурской области закупили оборудование и мебель в 10 домов культуры

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. В Амурской области в 2020 году оснастили новым оборудованием в рамках федерального проекта "Местный дом культуры" 10 домов культуры, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Современным оборудованием оснастили 10 культурных учреждений в восьми муниципалитетах области в рамках федерального проекта "Местный дом культуры". Он направлен на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры в населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек", - говорится в сообщении.

На приобретение оборудования и мебели по программе было направлено более 16,5 млн рублей.

"Кроме современного оснащения, в ходе проекта "Местный дом культуры" в регионе отремонтировали учреждения. В этом году привели в порядок ДК в селе Дмитриевка Ивановского района и селе Бочкаревка Серышевского района", - сказали в пресс-службе региона.

Проект "Местный дом культуры" реализуется в 71 регионе России - тех, которые не являются в 2017 году получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации (так называемые "регионы-доноры"). Из федерального бюджета на модернизацию сельских клубов и домов культуры выделено 1,4 млрд рублей.

Нацпроект "Культура" - национальный проект Российской Федерации на период 2019-2024 годов, созданный по инициативе президента России Владимира Путина. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.