Строительство четырех детсадов в Карелии решит проблему с местами для детей до трех лет

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 декабря. /ТАСС/. Строительство четырех новых детских садов завершится в Карелии в 2021 году. Открытие новых дошкольных учреждений позволит исполнить цель, поставленную нацпроектом "Демография", и решить проблему обеспеченности местами детей до трех лет, сообщил ТАСС министр образования республики Роман Голубев.

"В 2021 году у нас запланировано продолжение строительства, и мы ожидаем завершения [работ] в следующем году детского сада в Сортавале на 150 мест, [в Петрозаводске] на ул. Хейконена на 300 мест. Также в следующем году в Петрозаводске на улице Чехова садик на 300 мест должен появиться, и на 100 мест в [поселке] Мелиоративном", - рассказал собеседник агентства.

Очередь в дошкольные учреждения существует не во всех районах республики. По словам Голубева, в некоторых населенных пунктах в ясельных группах можно увидеть детей, начиная с года, поскольку в учреждении есть свободные места и кадры для работы с самыми маленькими. Напряженной остается ситуация в Сортавале, Прионежском районе, Пряже и Петрозаводске.

Практически полностью ликвидировать очереди в дошкольные учреждения для детей до трех лет к концу 2021 года в Карелии удастся не только за счет строительства новых детсадов. До конца 2020 года в собственность Петрозаводска должен вернуться детский сад на улице Ленинградской. Его здание, возвращенное в систему дошкольного образования и открытое после ремонта за бюджетный счет в марте 2018 года, пришлось снова закрыть через несколько месяцев из-за рисков обрушения кровли.

Кроме того, Минобразования региона планирует выделить администрации Петрозаводска деньги на покупку детского сада в новом микрорайоне "Чистый город". Собственник построил здание под дошкольное учреждение еще в 2014 году, но власти не выкупили объект сразу. С течением времени требования к дошкольным учреждениям изменились, и для его продажи собственнику было необходимо выполнить новые предписания надзорных ведомств.

"Мы примем решение до конца года о выделении Петрозаводску средств для того, чтобы он начал процедуры выкупа детского сада в "Чистом городе". Нынешний собственник устранил все замечания, и предложил объект администрации города к выкупу", - добавил Роман Голубев. По данным Минобразования региона, на 1 ноября 2020 года очередь в дошкольные учреждения на будущий учебный год составляет более 7 тыс. детей, из них к категории до трех лет относятся более 6,9 тыс. человек. Не обеспечены местами в дошкольных учреждениях в 2020 году 1 194 ребенка в возрасте до трех лет.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.