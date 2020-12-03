На Кубани в этом году почти 650 соцобъектов подключили к интернету

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Школы, фельдшерско-акушерские пункты и дома культуры Краснодарского края, часть из которых находится в отдаленных населенных пунктах подключили к широкополосному интернету в рамках национального проекта "Цифровая экономика". В этом году интернетом обеспечили 640 соцобъектов, а всего благодаря нацпроектам к сети подключено более 1 100 объектов, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Более 1 100 социально значимых объектов региона подключили к сети Интернет в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Это школы и фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры, которые находятся, в том числе, в отдаленных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 640 объектов подключили к сети в этом году. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, которого цитирует пресс-служба, также сообщил, что новая инфраструктура, узлы и линии связи позволят любому оператору предоставлять услуги доступа в интернет всем жителям и организациям населенных пунктов, в которых расположены эти соцобъекты.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Также в этом году согласно поручению президента был утвержден седьмой федпроект "Искусственный интеллект". На данный момент, общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.