Почти 1,5 тыс. жителей отдаленных поселков на севере Прикамья получили доступ к интернету

ПЕРМЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Строительство самой длинной оптической линии связи завершилось на севере Пермского края в рамках программы по устранению цифрового неравенства (УЦН), что позволит почти 1,5 тыс. жителям отдаленных поселков получить возможность доступа к высокоскоростному интернету. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба компании "Ростелеком".

"В Красновишерском районе "Ростелеком" завершил строительство самой длинной оптической линии связи в Прикамье. Свое начало она берет из города Красновишерска, а финиширует в самой северной точке Пермского края - поселке Вая Красновишерского района. Доступ в интернет смогут получить примерно 1,5 тыс. жителей из четырех поселков. При этом общая протяженность линии, проведенной в этой территории в 2020 году, составляет 120 км", - сказали в пресс-службе.

Жителям предоставляется беспроводной доступ в интернет на скорости до 10 Мбит/с, радиус действия каждой точки Wi-Fi - до 100 м, они размещены таким образом, что в зону охвата входят социально значимые объекты: школы, библиотеки, больницы.

По словам директора пермского филиала компании Петра Козловского, строительство волокно-оптической линии до Ваи заняло почти два месяца. В Красновишерском районе планы по УЦН на этот год полностью выполнены. "Для этого строители протянули под землей и по воздуху почти 120 километров оптики и установили четыре точки доступа в интернет. Работа продолжится в других районах Прикамья и в 2021 году", - пояснил он.

По информации краевого правительства, в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства за последние три года почти в 180 населенных пунктах Прикамья, где проживают от 250 до 500 человек были установлены точки коллективного доступа Wi-Fi, что в свою очередь обеспечивает техническую возможность подключения частных домохозяйств к высокоскоростному интернету. Уже свыше 100 тыс. жителей Пермского края благодаря проекту получили доступ к интернету. В настоящий момент услугами сотовой связи обеспечены 95% населения региона и 92% - интернетом.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". В 2020 году согласно поручению президента был утвержден седьмой федпроект "Искусственный интеллект". На данный момент, общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей. К 2030 году необходимо в четыре раза увеличить инвестиции в отечественное программное обеспечение, повысить цифровую зрелость, 95% услуг должны потребляться жителями онлайн и 97% домохозяйств должны быть подключены к интернету.