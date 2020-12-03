Первый на востоке Красноярского края крытый ледовый комплекс построят осенью 2021 года

КРАСНОЯРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Крытый ледовый комплекс, стоимостью 420 млн рублей, откроют в октябре 2021 года в Канске в Красноярском крае. Это будет первый крытый ледовый каток с искусственным льдом на востоке региона, сообщил журналистам министр спорта края Павел Ростовцев, проинспектировавший ход строительства.

"Это первый объект с искусственным льдом, который будет у нас на востоке края. В Зеленогорске строится каток с искусственным льдом, но там есть проблемы с финансированием. Для ближайших районов, где любят и развит хоккей, это будет хорошей площадкой для тренировок и соревнований", - сказал Ростовцев, добавив, что строительство ведется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Общий объем финансирования составит 420 млн рублей, строительство началось в феврале 2020 и завершится в октябре 2021 года.

Комплекс будет занимать два этажа. На первом этаже создадут ледовое поле площадью 2,5 тыс. кв. м с трибунами на 250 человек. На втором этаже разместят тренажерный зал, административные помещения, зал хореографии и буфет. В крытом ледовом комплексе будут проходить тренировки по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, керлингу. Председатель Федерации хоккея Канска и капитан местной ветеранской команды Константин Бакшеев сообщил журналистам, что комплекс позволит проводить круглогодичные занятия. Сейчас местные хоккеисты имеют возможность тренироваться в Канске только в зимний период времени, а для тренировок в теплое время города ездят в поселок Подгорный за 200 км, где есть возможность заниматься на искусственном льду. "А это проблематично, да и накладно очень", - добавил он.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Антон Котяков. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.