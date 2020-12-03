Чернышенко заявил, что статус НОЦ надо будет регулярно подтверждать

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство работает над системой оценки эффективности научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, статус НОЦ надо будет подтверждать. Об этом в четверг сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Статус НОЦ мирового уровня - не пожизненный, его нужно будет регулярно подтверждать. Сейчас мы работаем над системой оценки, мониторинг эффективности будем проводить минимум раз в год", - сказал Чернышенко, слова которого привели ТАСС в секретариате вице-премьера.

По его словам, заявленные программы и результаты должны соответствовать пяти национальным целям, озвученным президентом Владимиром Путиным, и отраслевым стратегиям. "Главное, чтобы участники в любой момент были готовы защитить свои проекты и чувствовали ответственность. Истории про то, что "старались, но не смогли" не пройдут - речь о федеральных деньгах, поэтому здесь должна быть максимально эффективная работа", - отметил Чернышенко.

Он добавил, что на поддержку деятельности 10 научно-образовательных центров мирового уровня из федерального бюджета в 2021 году планируется направить 1 млрд 279 млн рублей.

В четверг правительство России подвело итоги конкурсного отбора и определило еще пять НОЦ мирового уровня, которые будут получать государственную поддержку. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это "Инженерия будущего", "Передовые производственные технологии и материалы", "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования", "Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня" и "ТулаТЕХ".

Центры развития регионов

По данным Министерства науки и высшего образования РФ, инициаторами создания центров выступили российские регионы, которые видят потенциал от синергии науки, образования и индустриального сектора. Для участия в конкурсе поступило около 20 заявок.

Три из пяти новых НОЦ будут межрегиональными. В состав центра "Инженерия будущего" войдут организации Самарской, Пензенской, Ульяновской, Тамбовской областей, а также Мордовии. В НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" - Свердловской, Челябинской, Курганской областей. Центр "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования" также образуют организации трех регионов: Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Мурманской области. Евразийский НОЦ создается в Башкирии, а "Тула ТЕХ" - в Тульской области.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что для мощного технологического "рывка вперед" необходимо выстроить современную и эффективную модель исследований и разработок. "Именно для этих целей в регионах создают научно-образовательные центры. Они призваны объединить науку, образование и бизнес", - сказал Фальков, слова которого приводятся в Telegram-канале министерства.

Это уже вторая пятерка победителей правительственного конкурса. Первые пять научно-образовательных центров, которые расположены в Пермском крае, Нижегородской, Тюменской, Белгородской и Кемеровской областях, уже получили гранты в размере более 700 млн рублей. По нацпроекту "Наука" в стране должно быть создано не менее 15 НОЦ, которые объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных научно-технологических задач.