Нижегородская область получила почти 330 млн рублей на ликвидацию свалки площадью 18 га

ТАСС, 3 декабря. Нижегородская область получила 329,5 млн рублей из федерального бюджета на ликвидацию Шуваловской свалки - одного из крупнейших объектов накопленного экологического ущерба в областном центре, который занимает площадь почти 18 га. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона по итогам рабочей встречи губернатора Нижегородской области, руководителя рабочей группы Госсовета "Экология и природные ресурсы" Глеба Никитина и министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, которая прошла в четверг в Москве.

"Благодаря правительству России и Министерству природных ресурсов в этом году регион получил почти 329,5 млн рублей из федерального бюджета на ликвидацию еще одной нашей печально известной свалки - Шуваловской в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Это один из самых проблемных объектов накопленного экологического ущерба в областном центре. К работам планируем приступить в ближайшее время, а полностью завершить ликвидацию - в 2022 году", - цитирует пресс-служба Никитина.

Ранее сообщалось, что свалка площадью 17,9 га была включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, ее ликвидация вошла в план реализации федерального проекта "Чистая страна". Общая стоимость работ оценивается в 1,3 млрд рублей. При ликвидации свалки планируется выделить отходы, которые можно повторно использовать или утилизировать, земля под свалкой будет рекультивирована.

Никитин сообщил, что полностью завершена рекультивация шламонакопителя "Белое море" и свалки ТБО "Игумново" в Дзержинске, которые являются одними из крупнейших объектов накопленного экологического вреда в регионе. На свалке промотходов "Черная дыра" работы планируется завершить в 2021 году.

По словам главы региона, в Нижегородской области продолжается работа по обследованию объектов накопленного экологического вреда. "В прошлом году за счет средств областного бюджета проведено обследование шести таких объектов. На данный момент три из них включены в федеральный реестр", - отмечается в сообщении.

Нацпроект "Экология" предусматривает создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидацию наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.