Рекордный объем ремонта дорог выполнили в Ивановской области в 2020 году

ТАСС, 3 декабря. Более 450 км трасс отремонтировали в Ивановской области в течение 2020 года по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Этот объем работ является рекордным для региона за несколько последних лет, сообщила в четверг пресс-служба облправительства

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональной программы в Ивановской области за год отремонтировали 451 км дорог - это рекордные объемы для регионального дорожного фонда за несколько лет", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, в 2018 году в регионе отремонтировали 185 км дорог, в 2019 году - 375 км. В 2020 году 1 млрд рублей был направлен в муниципалитеты на ремонт местных дорог, еще 765 млн рублей составило финансирование ремонтов в Ивановской агломерации.

Тема ремонта дорог в четверг обсуждалась на совещании у губернатора Станислава Воскресенского. Отмечено, что качество работ контролируется дорожная лаборатория и служба инспекции дорог, кроме того, свои замечания в органы власти направляют жители региона. "Многие мне пишут напрямую, в департамент сигналят, когда что-то делается с нарушениями", - приводит пресс-служба слова Воскресенского.

Губернатор поручил весной вновь проинспектировать объекты, отремонтированные в 2020 году, в случае выявления брака все недочеты устранят за счет подрядчика, добавили в пресс-службе.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.