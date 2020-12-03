Более 3 млрд рублей направили на оздоровление Волги в Нижегородской области в 2020 году

ТАСС, 3 декабря. Нижегородская область по федеральному проекту "Оздоровление Волги" направила в 2020 году 3,2 млрд рублей, работы ведутся с опережением сроков, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона по итогам участия губернатора Глеба Никитина в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Нижегородская область опережающими темпами реализует федеральный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". Сейчас регион является лидером по количеству строящихся объектов и занимает первое место по объему выделенной субсидии. В этом году на реализацию проекта направлено 3,2 млрд рублей", - отмечается в сообщении со ссылкой на Никитина.

По словам главы региона, достичь высоких показателей удалось благодаря выделению муниципалитетам из бюджета Нижегородской области 358 млн рублей, которые были направлены на разработку 45 проектов, чья общая стоимость составит около 20 млрд рублей. "Эта работа была отмечена правительством России и Минстроем РФ. В итоге федерация выделила нам дополнительно 1,3 млрд рублей на осуществление проектов", - цитирует пресс-служба Никитина.

Губернатор отметил, что в регионе реализуется 30 проектов по строительству и модернизации очистных сооружений, половина из них начаты в 2019 года. Еще 15 мероприятий стартовали в этом году.

Нацпроект "Экология" предусматривает создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидацию наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.