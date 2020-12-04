В Якутии в 2021 году оснастят оборудованием две районные больницы

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Оборудование на сумму свыше 84 млн рублей в 2021 году закупят для первичных сосудистых отделений районных больниц в городе Ленске Ленского района и в селе Майя Мегино-Кангаласского района по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства Якутии.

"На федеральные средства в рамках регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в 2021 году будут дооснащены первичные сосудистые отделения в городе Ленске и в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса на общую сумму свыше 84 млн рублей", - говорится в сообщении.

В первичное сосудистое отделение на базе Мегино-Кангаласской центральной районной больницы (ЦРБ) планируют приобрести рентгеновский компьютерный томограф, передвижной УЗИ-аппарат для исследования сердца и сосудов, диагностический комплекс для УЗИ высокого класса, а также аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В Ленскую ЦРБ поставят передвижной УЗИ-аппарат, диагностический комплекс для УЗИ высокого класса, аппараты и тренажеры для реабилитации больных, также аппараты ИВЛ.

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" направлен на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и повышение качества и доступности помощи больным. Он входит в нацпроект "Здравоохранение", главная цель которого - сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет и более. Национальный проект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.