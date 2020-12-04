В Приамурье с 2021 года начнут развивать женский футбол

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области подписали соглашение с Министерством спорта России и Российским футбольным союзом о развитии футбола в регионе. В частности, упор будет сделан на развитии женских команд, сообщила пресс-служба правительства области.

"В Амурской области будут развивать женский футбол и увеличат количество сборных команд. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве и взаимодействии в сфере футбола, которое подписало правительство области и региональная федерация футбола с Министерством спорта РФ и Российским футбольным союзом. Документ подписан в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт - норма жизни", - говорится в сообщении.

В планах региона - открыть четыре новых отделения футбола, в том числе с секциями для девочек, присвоить двум ведущим спортивным школам области статус Детского футбольного центра, расширить количество сборных команд, обеспечить их участие в соревнованиях под эгидой Дальневосточного футбольного союза. Будет продолжена работа по повышению квалификации судей и тренеров. Формируются планы по развитию инфраструктуры - возведение малоформатных манежей, стадионы, мини-футбольные площадки и полноразмерные поля с натуральным и искусственным покрытием.

По данным правительства области, в регионе футболом занимаются около 13 тыс. человек. В планах к 2024 году этот показатель увеличить до 20 тыс. "Почти в два раза увеличиться должно и количество тренеров, вырасти их квалификационная категория. Это непременно скажется и на уровне наших спортсменов, так должно возрасти количество сборных команд региона, планируют подготовить резерв для национальных сборных", - отметили в пресс-службе Минспорта региона.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта. Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет нацпроекта - более 3,1 трлн рублей.