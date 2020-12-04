Приморье с 2021 года автоматизирует согласование условий госзакупок в рамках нацпроектов

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Приморье с 2021 года полностью автоматизирует согласование условий госзакупок, которые осуществляются в рамках нацпроектов, сообщила в пятницу первый замминистра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края Елена Волкова на онлайн-конференции ТАСС. Она посвящена результатам внедрения первого оптимизационного пакета поправок в сфере госзакупок и перспективам масштабного реформирования контрактной системы.

"В нашем регионе нормативно закреплено обязательное условие рассмотрения и согласования министерством по регулированию контрактной системы условий закупок, осуществляемых в рамках национальных проектов, особенно уделяется внимание работам по строительству, реконструкции, капитальным ремонтам объектов капитального строительства в муниципалитетах <...>. С 2021 года мы полностью автоматизируем этот процесс и все согласования условий закупок будут проходить у нас через систему "Веб-торги", - сказала Волкова.

Она уточнила, что на данный момент к региональной информационной системе "Веб-торги" полностью подключены все муниципалитеты региона.

Конференция проходит 3-4 декабря и призвана стать площадкой для обмена опытом применения законодательных инициатив 2020 года и уточнения прогнозов на 2021 год. В фокусе - опыт субъектов Дальнего Востока, мнения участников рынка о том, какие нововведения были эффективными, а что должно быть улучшено. Мероприятие призвано увязать ожидания участников рынка от отраслевой трансформации, обозначить проблемы в сфере контрактной деятельности, перспективы оптимизации системы госзакупок.