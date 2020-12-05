В Коми в этом году построили 16 водоочистных станций по проекту "Чистая вода"

СЫКТЫВКАР, 5 декабря. /ТАСС/. Новые водоочистные станции появились в этом году в 16 населенных пунктах Республики Коми в рамках проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология", рассказал в субботу глава региона Владимир Уйба.

"Проект важный, много обращений было, и многое уже сделано по проекту "Чистая вода". Только в этом году благодаря реализации инвестпрограммы Коми тепловой компании появится 16 водоочистных станций. Недавно такая заработала в селе Черемуховка Прилузского района. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию станции в селе Усть-Вымь. В усинском поселке Усадор построено здание водозабора, введено, общая стоимость работ на этом объекте - более 17 млн рублей", - рассказал Уйба в прямом эфире "ВКонтакте".

По его словам, большая, объемная и многолетняя работа проводится в городе Микунь, где местные жители десятилетиями жаловались на плохую воду. Здесь строится водохранилище и водовод, проблема с водоснабжением полностью будет решена в 2021 году.

"Еще восемь районов республики привлекли средства на решение проблем с водой через "Народный бюджет". Было реализовано 10 проектов по ремонту колодцев, водопроводных сетей, строительству навесов, прокладыванию скважин", - добавил Уйба.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года. Ожидается снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок, оздоровление водоемов.