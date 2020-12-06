Реконструкция планетария в Пензе начнется в 2021 году

ПЕНЗА, 6 декабря. /ТАСС/. Начало реконструкции пензенского планетария запланировано на 2021 год в рамках реализации нацпроекта "Культура". Общая стоимость проекта составит около 352 млн рублей, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Планетарий был создан в 1954 году на месте обсерватории, работавшей с 1928 года. В 2010 году его закрыли из-за аварийного состояния. В 2016 году школьник из Пензы Иван Удалов рассказал о ситуации с планетарием на "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. В августе 2020 года в ходе рабочей поездки в Пензу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал выделение средств на реконструкцию объекта.

"Работы по реконструкции здания планетария планируется начать в 2021 году. Будут заменены и восстановлены все конструкции здания, инженерные коммуникации. Планетарий оснастят современным оборудованием, а территория вокруг объекта будет благоустроена", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что работы продлятся три года. "Общая сметная стоимость составляет 351,9 млн рублей, из федерального бюджета планируется выделить 175,97 млн рублей", - пояснил Ягов.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране.