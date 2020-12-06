На острове Чечень в Дагестане построили первый ФАП за последние 30 лет

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Первый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) за последние 30 лет построили на острове Чечень в Дагестане, где постоянно проживают более 100 человек. Строительство велось в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил в воскресенье ТАСС Салих Сагидов - глава администрации Кировского района Махачкалы, в состав которого входит остров.

"Завершено строительство первого за последние 30 лет модульного фельдшерско-акушерского пункта в самом отдаленном населенном пункте нашего района - острове Чечень. Это огромное событие для жителей острова, потому что не всегда погодные условия позволяли островчанам выбраться на сушу. Поэтому совместно с Минздравом региона было принято решение построить здесь ФАП. Уже сегодня медсестра принимает первых пациентов, медпункт полностью позволяет обслуживать население острова, где постоянно проживают порядка 100 человек", - сказал Сагидов.

По его словам, новый ФАП создан в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи.

Чечень - самый крупный из островов одноименного архипелага в северо-западной части Каспийского моря на берегу Аграханского залива, от материка его отделяет пролив шириной в несколько километров. В западной части острова расположен населенный пункт Остров Чечень, территориально входящий в Кировский район Махачкалы. Там находятся 57 домов, зарегистрированы 160 человек, в настоящее время проживают около 100. Постоянного транспортного сообщения с островом нет.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".