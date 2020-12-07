Третий мост через реку Уду в Улан-Удэ планируется построить в 2023 году

УЛАН-УДЭ, 7 декабря. /ТАСС/. Строительство третьего моста через реку Уду в столице Бурятии - городе Улан-Удэ - планируют завершить раньше срока на год - в 2023 году. Об этом сообщил журналистам в понедельник замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Сергей Белоколодов.

"В этом году на работы по строительству моста направлено 505 млн рублей, на будущей год будет около 2 млрд рублей. Сдача моста планируется на год раньше, в 2023 году", - сказал Белоколодов, отметив, что работы ведутся по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

К настоящему моменту разработана проектно-сметная документация, обустроены две строительные площадки и штаб строительства. Проводится работа по выкупу земельных участков. В пресс-службе Минтранса Бурятии уточнили, что республиканским правительством уже выкуплено 12 участков на сумму 39,5 млн рублей, на стадии оформления находится еще восемь участков.

"На правом берегу реки частично выполнены работы по устройству съезда к временной площадке для строительства опоры №4. На левом берегу выполняются работы по строительству надземного пешеходного перехода, здесь пробурено и забетонировано 18 буронабивных столбов, произведена забивка шпунтового ограждения, - отметили в министерстве. - Ведется переустройство инженерных коммуникаций, всего предстоит переложить сети общей протяженностью более 4,5 тыс. метров, в том числе сети электроснабжения, наружного освещения, связи, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения".

В конце прошлого года был определен победитель тендера - строительством объекта займется зарегистрированная в Московской области компания "Хотьковский автомост". В апреле этого года республиканские власти заявили о начале работ по реализации крупного проекта, рассчитанного до 2024 года, общей стоимостью 7,5 млрд рублей.

По словам руководителя проекта ОАО "Хотьковский автомост" Игоря Евстегнеева, сейчас на участке работают 55 человек, задействовано 10 единиц техники. "Самое основное - это искусственные сооружения, потому что раньше подземного тоннеля здесь не было. Тоннель будет протяженностью 17 метров под железной дорогой. В принципе проблем нет, работа не будет прерываться", - сказал он.

Третий мост

Новый четырехполосный мост длиной 202 м и шириной 26 м соединит Октябрьский и Железнодорожный районы, минуя центр города, это решит проблему пробок в центральной части Улан-Удэ. Пропускная способность моста составит 18 тыс. автомобилей в час, таким образом, транспортная структура города получит новую магистраль, разгружающую существующие мосты по улице Бабушкина и по проспекту Автомобилистов, а также современные развязки.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна возрасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое (до 85%) увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.