Самарский центр для одаренных детей привлечет к концу года 1,2 тыс. учеников

САМАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Центр "Вега" для одаренных детей в Самаре, для которого было закуплено современное оборудование в рамках нацпроекта "Образование", привлечет к концу года 1,2 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. На сегодня в центре по научному, культурному и спортивному направлениям отучились 1 тыс. человек.

"В Самарской области функционирует единственный в Поволжье центр для одаренных детей "Вега". Сейчас уже более 1 тыс. детей прошли обучение в центре, к концу года здесь отучатся всего 1,2 тыс. человек. Его воспитанники могут заниматься научными исследованиями на современном оборудовании. В основе обучения лежит принцип специализированных профильных смен длительностью несколько недель по модели сочинского "Сириуса", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме школьников, приезжающих в учреждение из Самарской области и других регионов, в "Веге" на постоянной основе обучаются 200 школьников. Для всех воспитанников предоставляются места в общежитии, для них организованы школьные автобусы. Кроме профильных занятий, которые проводят в том числе преподаватели вузов и приглашенные эксперты, дети посещают мастер-классы и экскурсии. "Вега" сотрудничает с вузами, учреждениями культуры, а также академией футбола "Крылья Советов" и областной федерацией дзюдо.

Перед тем, как попасть в центр, школьники предоставляют педагогам свои наработки или портфолио по трем направлениям. Предполагается, что в 2021 количество учеников "Веги" увеличится до 1,6 тыс. человек.

Учебное заведение для одаренных детей переформатировано в прошлом году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, он возглавил попечительский совет центра. В рамках национального проекта "Образование" в 2020 году в учебных корпусах проведен капитальный ремонт, для лабораторий закуплено новое оборудование - в том числе, атомно-силовой микроскоп и хроматографический комплекс.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили десять федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект - о патриотическом воспитании граждан.