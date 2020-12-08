Ученые предлагают включить программу защиты северного оленя в нацпроект "Экология"

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Включение дикого северного оленя в список специальных программ национального проекта "Экология" позволит сохранить популяцию животных, численность которых стремительно сокращается. Такое мнение высказал ТАСС доцент кафедры госуправления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.

По данным WWF, численность дикого северного оленя на территории российского Севера стремительно сокращается. В частности, в Поморье популяция последние 30 лет сократилась в 11 раз - до 1,5 тыс. животных.

"Изменение климата приводит к существенному изменению ареала обитания и пищевых привычек северных оленей. Промышленная деятельность, распространение случаев браконьерства негативно влияют на состояние популяций. Опубликованы данные отдельных исследований, подтверждающие снижение численности популяций и неспособность текущего уровня рождаемости компенсировать потери. В связи с этим экспертный центр ПОРА предлагает внести дикого северного оленя в список специальных программ, направленных на увеличение популяции редких видов животных, национального проекта "Экология", - сказал Воротников, уточнив, что обращение от имени экспертного сообщества направлено в адрес Министерства природных ресурсов и экологии России.

Сохранить популяцию

Систематизированные знания о виде и его состоянии отсутствуют, отмечает Воротников. "Необходимо привести в единую систему имеющиеся данные о виде - численность, распространение, пути миграции. Также возможно предложение о создании особо охраняемых природных территорий (ООПТ), где ключевым видом будет дикий северный олень. Кроме того, необходимо предложить ряд идей законотворческих проектов, ограничивающих браконьерство", - добавил собеседник агентства.

Эксперт поддержал предложение ученых Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН о создании новой ООПТ для сохранения мест воспроизводства популяции диких оленей в Булунском районе на севере Якутии. Основным объектом охраны при функционировании предполагаемой особо охраняемой территории будет дикий северный олень. На территории предполагаемого резервата обитают автохтоны тундры - сибирский и копытный лемминги, полевка Миддендорфа, песец. Также территория представлена видами, характерными для северной тайги, - зайцем, волком, горностаем и лаской. Имеется акклиматизированный вид - овцебык.

О нацпроекте

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.