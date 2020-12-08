Почти 60 социальных объектов Камчатки подключили к интернету

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Доступ в интернет получили в этом году 59 социальных объектов Камчатского края, расположенных в том числе в самых удаленных районах полуострова. Реализация инфраструктурного проекта стала возможна благодаря средствам, выделенным в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", рассказал ТАСС руководитель агентства по информатизации и связи Камчатского края Николай Киселев.

"Доступом в интернет обеспечены 59 социально значимых объектов в девяти муниципальных районах Камчатки. Большая часть объектов - 44 - подключена по спутниковому ресурсу, так как они находятся в удаленных населенных пунктах полуострова. Остальные 15 подключены по оптике. В некоторых учреждениях скорость передачи данных составляет от 10 до 50 Мбит/сек", - рассказал Киселев.

Для подключения объектов по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) было построено 140 км линий связи. Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом РФ и граждан страны, однако в нескольких муниципальных районах Камчатки жители до сих пор пользуются услугами спутниковых каналов связи.

Национальный проект "Цифровая экономика" рассчитан на период с 2019 по 2024 года. Его основные задачи - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи и использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.