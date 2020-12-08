Жителей Приморья начнут прививать от гриппа в торговых центрах

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Приморья намерены организовать пункты вакцинации от гриппа в торговых центрах, домах культуры и других учреждениях с массовым пребыванием людей. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального правительства.

"Вспышки гриппа будут накладываться на другие заболевания, этого допустить нельзя. В любых учреждениях, где тепло и удобно людям, это могут быть торговые центры, дома культуры, нужно организовать прививочные пункты", - заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, слова которого приводят в сообщении.

Соответствующее поручение профильным ведомствам и главам муниципалитетов Кожемяко дал на заседании оперативного штаба. Замминистра здравоохранения региона Тамара Курченко сообщила, что от гриппа привито 75,4% населения края. "В Находке, Шкотовском, Лазовском, Яковлевском районах, Дальнегорском городском округе этот процент ниже общекраевого и не достиг 70%", - уточнила она.

Медики отмечают, что при сочетании гриппа с другими инфекционными заболеваниями, процесс выздоровления может затянуться. Чтобы этого не допустить, необходимо принимать превентивные меры. Вакцинация населения выполняет задачи национального проекта "Здравоохранение", который инициировал президент РФ Владимир Путин.

По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, за сутки в крае выявлено 240 случаев коронавируса, всего сначала эпидемии заболели 23 791 человек. "В основном болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет, в 43% случаях заболевание протекает в легкой форме, 31% - в средней, 22% - без симптомов", - уточнила главный санитарный врач региона.