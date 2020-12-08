Абрамченко сообщила, что новый закон о лесовосстановлении могут принять в 2021 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Законопроект, который даст возможность представителям бизнеса заказывать работы по лесовосстановлению у региональных лесничеств, а не заниматься ими самостоятельно, будет рассмотрен депутатами в 2021 году. Он также позволит увеличить сроки проведения данных работ с одного года до трех лет, сообщает во вторник пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"С принятием законопроекта представители бизнеса, не обладающие достаточными ресурсами или компетенциями для проведения лесовосстановления, получат возможность заказать такие работы "под ключ" у региональных лесничеств", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Проект закона находится в высокой степени готовности, его внесение и рассмотрение Госдумой планируется в период весенней сессии 2021 года, отметила Абрамченко.

"Законопроект не изменит обязательства лесопользователей. По-прежнему лица, использующие леса, должны осуществлять мероприятия по лесовосстановлению на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений", - отмечает пресс-служба.

В то же время законопроект увеличит срок проведения лесовосстановительных работ с одного года до трех лет.

Декриминализация лесного комплекса

Данный документ разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина и пункта 14 дорожной карты по декриминализации и развитию лесного комплекса. Он направлен на предоставление возможности лицам, обязанным осуществлять компенсационное лесовосстановление, обратиться за этой услугой к профессиональным исполнителям - в региональные лесничества.

Лесничества при этом получат возможность использовать лесные участки для создания лесных питомников и оказывать профессиональные услуги по лесовосстановлению.

О федеральном проекте "Сохранение лесов"

Федеральным проектом "Сохранение лесов", входящим в состав национального проекта "Экология", предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. По итогам 2019 года показатель "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений" составил 80,7% (при плане в 64,4%).

Работы по лесовосстановлению в прошлом году выполнены на площади 1 129,1 тыс. га, что составляет 114,7% от планового объема.