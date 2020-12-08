В Новосибирской области в 2020 году план по благоустройству территорий превысили на треть

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в 2020 году благоустроили по проекту "Жилье и городская среда" 226 территорий, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Новосибирской области в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроено 226 территорий - это почти на 30% больше первоначально запланированных показателей. Изначально было запланировано благоустройство 176 объектов", - говорится в сообщении.

По словам министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова, более половины благоустроенных территорий - 142 являются придомовыми территориями, еще 84 - общественными пространствами. Увеличить объем работ удалось благодаря образовавшимся в ходе аукционов и оплат фактически выполненных работ средств. Наиболее крупными проектами 2020 года стали Затулинский дисперсный парк в Кировском районе Новосибирска, пешеходная зона и пешеходный мост в наукограде Кольцово, сквер "Южный" в городе Искитиме, первая очередь "Центрального парка" в Бердске.

В общей сложности на мероприятия по благоустройству в рамках национального проекта в 2020 году было направлено около 1 млрд рублей, более 90% из них - средства федерального бюджета.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.