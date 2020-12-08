В Новосибирской области на месте существовавшей 50 лет свалки высадят деревья

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Лесные культуры высадят на месте незаконной свалки, более 50 лет находившейся в Барабинске Новосибирской области. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко в пресс-центре ТАСС во вторник.

Барабинский районный суд уже выносил решения о ликвидации свалки, однако уничтожена она не была. Кроме того, на огромном скоплении твердых бытовых отходов периодически происходят пожары, дым от которых заполоняет северную часть города. Решение о ее рекультивации по нацпроекту приняли в марте 2019 года.

"На месте свалки планируется высадить лесные культуры, что позволит не только избавиться от свалки, но и впоследствии получить зону отдыха. Однако сроки реализации проекта очень длительные, поскольку на то, чтобы сосны выросли, необходимы долгие годы", - сказал Даниленко.

В мае 2020 года администрация Барабинска заключила контракт на разработку проектно-сметной документации по ликвидации данной свалки и рекультивации земель. Документация будет подготовлена к концу года, после чего проект должен пройти вневедомственную экспертизу. На эти цели из областного бюджета выделено 4,5 млн рублей.

Ликвидация свалки пройдет в два этапа: технологический, в ходе которого будет проходить засыпка свалки, и биологический, в ходе которого будет проходить посев газонной растительности и высадка лесных культур. Эти этапы займут около трех лет.

В Новосибирской области в 2020 году финансирование нацпроекта "Экология" составило 146,6 млн рублей, из которых 88,5 млн рублей - федеральные средства. Работа над нацпроектом ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.