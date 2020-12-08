В Волгоградской области в 2020 году по нацпроекту построено девять детских садов

ВОЛГОГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Волгоградской области в течение 2020 года обеспечили по нацпроекту "Демография" строительство девять новых детских садов, еще семь детсадов будет построено в следующем году, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"В этом году мы завершаем строительство девяти объектов дошкольного образования, приступили к их лицензированию, и в следующем году они примут первых ребятишек. Работаем по плану, в следующем году сконцентрируемся на семи дошкольных учреждениях", - приводит пресс-служба слова главы региона Андрея Бочарова, который побывал во вторник с рабочей поездкой на строительстве детсада на севере Волгограда. В сообщении отмечается, что все конкурсные процедуры по будущим детсадам уже проведены.

Губернатор отметил, что регион "с детскими садами выходит на другой качественный уровень - строим сады в комплексной жилой застройке". Бочаров оценил готовность нового детского сада на 140 мест, возведенного в одной из таких жилых застроек - поселке ГЭС Тракторозаводского района. В настоящее время на объекте завершен весь комплекс строительно-монтажных работ, включая устройство утепленного фасада здания, внутреннюю отделку и подключение инженерных сетей. В современном детском саду площадью 4,8 тыс. кв. м. созданы помещения для семи разновозрастных групп по 20 человек, в том числе ясельной.

По данным пресс-службы обладминистрации, с 2014 года в регионе построено и реконструировано уже 60 детских садов, что позволило обеспечить и сохранить 100% доступности учреждений для детей от 0 до 7 лет. Еще 13 детских садов будут введены в эксплуатацию в 2020-2021 годах в рамках реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография".

В Волгоградской области за последние три года открыты 4 новые школы - в Волгограде, Городищенском, Камышинском и Палласовском районах региона. "В следующем году более активно приступим к школам, их больше надо строить, останавливаться не будем", - отметил губернатор.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.