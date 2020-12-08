В районах Якутии в 2021 году создадут пять IT-центров

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. IT-центры откроются в пяти районах Якутии по национальному проекту "Цифровая экономика" в 2021 году, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии.

"В Якутии в 2021 году мы планируем открыть пять IT-центров. Конкурс для того, чтобы выбрать район, где появится IT-центр, пройдет весной", - сказали в пресс-службе.

Работа проводится по национальному проекту "Цифровая экономика". IT-центры должны обеспечить цифровое развитие в районах Якутии, давать постоянный доступ к современным информационным технологиям, образовательным программам. Благодаря запуску центров в районах республики можно не только обучить людей новым цифровым навыкам и компетенциям, но и добиться появления новых IT-компаний с новыми рабочими местами.

IT-центр в Намском районе открылся в 2019 году, с тех пор он провел множество проектов. Среди них обучение школьников, повышение квалификации педагогов, обучение цифровой грамотности пожилых людей. "На данный момент мы разрабатываем собственный проект "ГрафИТ", где планируем работать с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Планируем обучить по дисциплинам IT-отрасли и креативной индустрии, обеспечить получение ими образования и их дальнейшее трудоустройство. Также совместно с ООО "Смарт Юнит" на территории Намского района и впервые в Якутии будет реализован проект "Умное село". Модули проекта формируются сейчас в зависимости от запросов и проблем населения. Ведем сейчас анкетирование", - рассказала директор Саргылана Петрова.

Согласно указу главы республики об инновационном и цифровом развитии региона, к 2024 году планируется открыть не менее 17 IT-центров. Сейчас насчитывается восемь IT-центров.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина. В него включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность".