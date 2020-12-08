Более 1,1 млрд рублей направят на благоустройство нижегородских территорий в 2021 году

ТАСС, 8 декабря. Финансирование работ по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" составит 1 млрд 165 млн рублей в 2021 году. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства региона.

"В Нижегородской области в 2021 году планируется благоустроить 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий. На преображение территорий в следующем году планируется направить 1 млрд 165 млн рублей", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Губернатор отметил, что в настоящее время идет выбор подрядчиков, которые займутся благоустройством территорий весной 2021 года.

"Помимо этого нам предстоит реализовать массу проектов в рамках инфраструктурной программы "Среда 800" к предстоящему юбилею Нижнего Новгорода. Она включает, в частности, обновление территорий Нижегородской ярмарки, Стрелки, Окской набережной, Александровского сада - самого крупного парка в историческом центре Нижнего Новгорода, Нижневолжской набережной и набережной Гребного канала, Почаинского бульвара и улицы Большой Покровской", - цитирует пресс-служба Никитина.

В 2020 году в Нижегородской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроено 129 общественных пространств и 164 дворовых территорий.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем его финансирования превышает 1 трлн рублей.