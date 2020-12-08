Новая школа откроется в январе в вологодском Соколе

ВОЛОГДА, 8 декабря. /ТАСС/. Новая школа стоимостью 800 млн рублей введена в эксплуатацию в городе Сокол Вологодской области в рамках нацпроекта "Образование". Она позволит полностью решить проблему второй смены в школах Сокольского района, сообщили в пресс-службе губернатора.

Отмечается, что строительство учебного заведения велось два года на средства бюджетов всех уровней.

"Мы подписали акт ввода в эксплуатацию новой школы. Это современный многофункциональный образовательный, культурный и спортивный центр. Здесь стоит самое новое оборудование в учебных кабинетах, мастерских, спортивных залах, пищеблоке. Уверен, дети будут рады прийти сюда, и будут с удовольствием учиться", - привели в пресс-службе слова губернатора Олега Кувшинникова. Он также добавил, что ввод новой школы позволит выполнить поручение президента России и в следующем году решить проблему со второй сменой в школах района.

Как рассказал глава региона, здание школы состоит из нескольких блоков - для начальной, средней и старшей школ. Кроме учебных кабинетов, рассчитанных на более 500 учеников, есть два спортивных зала, столовая и пищеблок, мастерские для уроков труда, библиотека. Школа оснащена современным оборудованием. По словам директора школы Татьяны Куфаревой, в современным мастерских ребят с пятого класса будут учить работать с деревом, металлом. Девочки смогут приходить в мастерские во время внеклассных занятий.

В отдельном здании расположен бассейн. С основным корпусом его соединяет наземный отапливаемый переход. В бассейне предусмотрены две чаши: для обучающихся младших классов и основная. Спортивные занятия будут проходить и на стадионе около школы. Здесь есть футбольное поле с искусственным покрытием, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол в летнее время. Зимой ее планируется заливать льдом.

Всего в школе будет 22 класса, списки уже сформированы. Это ученики из школы №9, а также школ №1 и №3 Сокола. Сформирован и педагогический коллектив. Учебный процесс при благоприятной эпидобстановке планируется начать в январе 2021 года.