На Кубани стали проводить онлайн-встречи бизнесменов с зарубежными торгпредставителями

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края начали проводить для предпринимателей прямые линии с иностранными торговыми представителями в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Первая встреча состоялась во вторник с торгпердом РФ в Республике Казахстан, сообщили журналистам в пресс-службе регионального департамента инвестиций и развития МСП.

"Для экспортеров Кубани пройдут прямые линии с торгпредами разных стран. В ходе онлайн-встреч предприниматели представят свои возможности партнерам из стран ЕС, а также ОАЭ, Китая, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первая подобная встреча состоялась во вторник, в ней приняли участие более 30 представителей компаний-экспортеров из Краснодарского края, а также заместитель торгового представителя РФ в Республике Казахстан Светлана Журкина. Бизнесмены узнали, как выйти на казахский рынок, а также обсудили особенности и основные проблемы ведения бизнеса в Казахстане.

В пресс-службе департамента ТАСС уточнили, что такие встречи пройдут в течение нескольких месяцев, а в дальнейшем планируется проводить подобные прямые линии на регулярной основе.

"Такой формат продвижения продукции наиболее оптимален сейчас, когда нет возможности проводить зарубежные бизнес-миссии", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Василия Воробьева.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ставит своей основной задачей выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", обновленный паспорт национального проекта будет предусматривать реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. Проект после обновления будет состоять из трех федеральных проектов, определяющих задачи по промышленному экспорту, экспорту продукции аграрно-промышленного комплекса и системным мерам развития международной кооперации.