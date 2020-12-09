Работники культуры удаленных районов Чукотки прошли обучение в ведущих центрах страны

ТАСС, 9 декабря. Более 20 специалистов культуры из нескольких муниципальных районов Чукотки, в том числе и самых удаленных, прошли в 2020 году переобучение в ведущих образовательных центрах страны в рамках мероприятий профильного нацпроекта. Квота по дополнительным профессиональным образовательным программам этого года превысила прошлогоднюю почти в два раза, сообщил ТАСС сотрудник департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа Никита Подгорбунских.

"Населенные пункты Чукотки находятся не только в значительном удалении от федеральных центров страны, но и друг от друга, поэтому нашим сотрудникам, зачастую, затруднительно даже в Анадырь вылететь и пройти курсы повышения квалификации. Нацпроект "Культура" эту трудность решает - переобучение проводится онлайн, и только пару дней назад последний студент этого года получил сертификат. Всего курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 22 человека, и это вдвое больше, чем в году предыдущем", - рассказал Подгорбунских.

Он добавил, что обучение работников культуры проходило в Кемеровском государственном институте культуры, Московском государственном институте культуры, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, Российской академии музыки имени Гнесиных.

Нацпроект "Культура" - национальный проект Российской Федерации на период с 2019-2024 года, созданный по инициативе президента России Владимира Путина. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.