Финансирование ремонта дворов в Сахалинской области в 2021 году сократится почти втрое

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Сахалинской области запланировали в 2021 году направить на ремонт дворов 485 млн рублей из бюджета региона, что составляет около 35% от выделенной в 2020 году суммы. Об этом в среду сообщил ТАСС заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко.

"Работу по ремонту дворов мы продолжим, но, к сожалению, в 2021 году затраты на эти цели мы заложили несколько меньше, чем в текущем 2020 году. В первую очередь бюджет у нас ориентирован на поддержку социальных проектов, поэтому по ремонту дворов у нас будет сокращение. В следующем году мы планируем отремонтировать порядка 60 дворов. На это в бюджете учтено 485 млн рублей", - сказал он.

Решение по включению дворов в список на ремонт в 2021 году помогут принять областные депутаты.

По информации областных властей, в этом году на ремонт дворов в бюджете Сахалинской области было заложено около 1,4 млрд рублей. Отремонтировать их планировалось до 20 декабря, но работы завершили раньше времени, уже на прошлой неделе. При этом подрядчики привели в порядок 228 придомовых территорий вместо запланированных 200. Там появились детские игровые и спортивные площадки, малые архитектурные формы и зеленые зоны, на объектах заменили асфальтовое покрытие и обустроили парковочные карманы.

Работа по ремонту дворов в Сахалинской области проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий по стране за весь период из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Бюджет Сахалинской области

Из-за пандемии коронавируса Сахалинская область впервые с 2014 года будет нуждаться в государственном долге. Из-за падения цен на нефть и эпидемиологической обстановки доходы в областной бюджет значительно уменьшились (нефтегазовые доходы составляют до 65% сахалинского бюджета). Несмотря на это, областные власти постараются сохранить финансирование перспективных направлений развития региона. Бюджет остается социально-ориентированным.

Бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов запланирован с общим объемом доходов 285,3 млрд рублей - на 45,6 млрд рублей меньше суммы, указанной в расходной части документа. Правительство Сахалинской области не видит ничего критичного в привлечении кредитов. Власти уверены, что доходы региона смогут восстановиться до прежнего уровня и выше.