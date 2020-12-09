Почти 960 млн рублей направят в Якутии на проект по благоустройству территорий

ЯКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Сумма, направленная в 2021 году на проект "Родные города и села" в Якутии, который включает в себя две федеральные и две региональные программы по благоустройству территорий по гражданским инициативам, составит почти 960 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального Минфина.

1 декабря глава Якутии подписал указ об утверждении проекта "Родные города и села", согласно которому были объединены программы по формированию комфортной городской среды, комплексному развитию сельских территорий, поддержки местных инициатив (ППМИ) и общереспубликанское движение добрых дел "Моя Якутия в XXI веке".

"Финансирование программ, включенных в проект "Родные города и села", в 2021 году составит более 959 млн рублей. По федеральным программам "Комплексное развитие сельских территорий" и "Формирование комфортной городской среды" выделят 41 млн рублей и более 252,9 млн рублей соответственно. По региональным программам "Программа поддержки местных инициатив" и "Моя Якутия в ХХI веке" - 500 млн рублей и 166 млн рублей соответственно", - сказали в пресс-службе.

Программа поддержки местных инициатив действует в Якутии с 2017 года. В нее включены проекты по ремонту дорог, благоустройству парков, проведению водоснабжения, строительству детских и спортивных площадок, восстановлению объектов инфраструктуры, реставрации памятников. Движение добрых дел "Моя Якутия в XXI веке" было запущено в 1999 году и реализуется совместными действиями правительства Республики Саха (Якутия), муниципальных образований и населения сельских поселений.

Формирование комфортной городской среды является одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года.

В июне вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призывал глав регионов уделять больше внимания вопросам благоустройства городских пространств, особенно в столицах субъектов. При этом, по его мнению, в этой работе нужно учитывать мнение самих жителей.