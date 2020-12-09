В Хабаровском крае на национальные проекты в 2021 году направят 12 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят 12 млрд рублей на реализацию национальных проектов в 2021 году. Об этом в среду сообщил журналистам врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

"По нацпроектам на будущий год мы заложили 12 млрд рублей, из них 7 млрд на основные нацпроекты - это "Демография", "Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сказал Дегтярев после заседания законодательной думы Хабаровского края, где в окончательном чтении приняли краевой бюджет на 2021 год и на плановые периоды 2022 и 2023 годов.

Бюджет региона приняли с дефицитом в 7,5 млрд рублей, общий объем доходов на 2021 год составит 114,9 млрд рублей, объем расходов - 122,4 млрд рублей.

В 2019 году на реализацию национальных проектов было заложено 10,7 млрд рублей, из федерального бюджета на эти цели выделили 7,4 млрд рублей, в этом году, по данным регионального правительства, для края в федеральном бюджете предусмотрели порядка 9,8 млрд рублей.

Регион участвует в 11 национальных проектах. "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Жилье и городская среда", "Экология", "Производительность труда", "МСП и поддержка предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика", "Международная кооперация и экспорт".