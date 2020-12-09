В медучреждениях Ставрополья установили девять томографов в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Компьютерные и магнито-резонансные томографы, приобретенные по национальному проекту "Здравоохранение", в 2020 году установили в медицинских учреждениях Ессентуков, Невинномысска, Пятигорска, Ставрополя, Изобильненского городского округа, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора региона.

"В целом по итогам текущего года на Ставрополье будут установлены девять компьютерных и магнито-резонансных томографов, приобретенных в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и первоочередных мероприятий по противодействию распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что все томографы уже смониторованы, два находятся в состоянии ввода в эксплуатацию. Отмечается, что томографы будут востребованы и после пандемии коронавируса.

"Это имеет ценность не только в условиях пандемии COVID-19. Томографы будут востребованы и после ее завершения. Они помогут в лечении пациентов с онкологическими и сосудистыми патологиями, другими заболеваниями. Людям проще будет пройти обследование, они смогут скорее получать помощь. Это серьезное вложение в развитие здравоохранения в нашем крае, и эта работа будет продолжаться", - прокомментировал губернатор Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

Основной целью мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и включенных в нацпроект "Демография" федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение продолжительности жизни. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.