В петербургском Политехе разработали экологичные фильтры для очистки дождевого стока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого разработали фильтры для городских систем очистки дождевого стока, которые позволят усилить защиту водоемов от загрязнений. В качестве пилотного проекта такие фильтры запустили на территории СПбПУ.

"В Политехе фильтры устанавливаются в пилотном режиме как одно из решений для проекта "Умный город", а умный, в первую очередь, значит экологичный. Фильтры <...> также можно устанавливать вдоль автомобильных дорог, на гидроэлектростанциях, мы ведем переговоры об этом с рядом организаций. Кроме того, в СПбПУ создается отдельная лаборатория, в которой мы будем заниматься такими разработками", - сказала и.о. директора Инженерно-строительного института СПбПУ Галина Козинец на церемонии запуска фильтров в вузе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, установленные фильтры представляют собой патроны, внутри которых находятся очищающие материалы, это, по сути, компактные промышленные картриджи для систем очистки поверхностного стока. Конструкция позволяет монтировать фильтры в канализационные колодцы и создавать локальные очистные сооружения в стесненных условиях современных городов. При этом, после вывода из эксплуатации фильтры легко перерабатываются и могут служить вторичным сырьем.

Исследования работы фильтров с 2015 года ведутся учеными СПбПУ и сотрудниками городского Водоканала. Производством фильтров занимается индустриальный партнер Политеха - компания "Аква-Венчур".

В пресс-службе коммунального предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" ТАСС рассказали, что очистка поверхностного стока для части территории города, имеющей раздельную систему канализации, является актуальной проблемой. Сброс в водные объекты неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод через выпуски дождевой канализации является одной из причин загрязнения водоемов. Для выбора технологического решения очистки поверхностного стока, поступающего на отдельный дождеприемник, специалисты Водоканала проводят тестовые испытания фильтрующих модулей от разных производителей.

О нацпроектах

Ведомственный проект Минстроя РФ "Умный город" был запущен в России в 2018 году. Начиная с 2019 года, он реализуется в рамках нацпроектов "Цифровая экономика РФ" и "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают соответствующие программы по реализации проекта.

Нацпроекты рассчитаны до 2024 года включительно. На исполнение нацпроекта "Цифровая экономика", который состоит из шести федеральных проектов, в России планируется направить из бюджетов всех уровней 1 трлн 634,9 млрд рублей. На нацпроект "Жилье и городская среда", в который включены четыре федеральных проекта, для регионов предусмотрено более 1 трлн рублей.