Самарский НОЦ вместе с "Газпром трансгаз Самара" будут создавать более экологичное топливо

САМАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Ученые Самарского научно-образовательного центра "Инженерия будущего" будут создавать совместно с предприятием "Газпром трансгаз Самара" новые виды топлива, отличающиеся экологической безопасностью и повышающие надежность двигателей транспорта. Стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщили в среду в пресс-службе правительства Самарской области.

"Региональное правительство и "Газпром трансгаз Самара" намерены объединить усилия для создания новых видов топлива, повышающих экономичность, экологическую безопасность и надежность двигателей. Эта тема актуальна для газотранспортного предприятия, в эксплуатации которого находятся 119 газоперекачивающих агрегатов. Сейчас в качестве топлива для них используется природный газ метан", - сообщили в пресс-службе.

Использование нового вида топлива - метано-водородной смеси - позволит сократить расход природного газа, увеличить коэффициент полезного действия (КПД) оборудования и уменьшить содержание вредных веществ в выхлопе. Подтверждающие это научно-исследовательские работы уже проводились предприятием "Газпром трансгаз Самара" и Самарским государственным техническим университетом.

Заместитель председателя регионального правительства, ответственный секретарь НОЦ Александр Фетисов полагает, что сотрудничество позволит найти "новые прорывные решения в области альтернативной энергетики". Генеральный директор "Газпром трансгаз Самары" Владимир Субботин отметил, что водородная энергетика "обладает большими перспективами". "Сейчас водородная энергетика, которая активно развивается в рамках НОЦ, рассматривается как одно из ключевых направлений снижения углеродных выбросов в окружающую среду и обладает большими перспективами", - сказал Субботин.

НОЦ "Инженерия будущего" был создан в мае 2019 года. Деятельность центра связана с двигательными и топливными системами нового поколения, искусственным интеллектом, умными транспортными системами, аэрокосмическими технологиями, сектором новых инженерных компетенций. Якорными партнерами центра стали "Ростех", "Роскосмос", "РЖД". В начале декабря он получил статус НОЦ мирового уровня.

В России планируется создать не менее 15 мировых научно-образовательных центров мирового уровня по национальному проекту "Наука", который реализуется в соответствии с майским указом президента 2018 года. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Проект также предполагает реализацию не менее пяти проектов класса мегасейнс.