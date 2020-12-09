В Тульской области направят около 7,5 млрд рублей на развитие медучреждений до 2025 года

ТУЛА, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Тульской области направят около 7,5 млрд рублей до 2025 года на ремонт и строительство фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и других учреждений первичного звена здравоохранения. Порядка 90% из этой суммы поступит из федерального бюджета, сообщила пресс-служба правительства региона в среду.

"Объем финансирования составит 7,5 млрд рублей. 90% из них - средства федерального бюджета. В регионе будут заново возведены 60 объектов, заменены 103 фельдшерско-акушерских пункта, капитально отремонтированы больше 150 объектов учреждений здравоохранения - поликлиник, врачебных амбулаторий и кабинетов врачей общей практики", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, эта тема обсуждалась в среду на совещании, посвященном реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, которое провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Финансирование будет осуществляться в рамках стратегии развития здравоохранения, утвержденной правительством России. На эти цели до 2025 года из федерального бюджета направят 500 млрд рублей и не менее 50 млрд рублей поступят из бюджетов регионов.

Для проведения ремонта и строительства медицинских учреждений в Тульской области разработана региональная программа. "Цель программы - обеспечить доступность и качество медицинской помощи на первичном этапе, учесть современные требования к устройству и работе поликлиник. Особое внимание будет уделено районным больницам, оказывающим медицинскую помощь сельским жителям", - приводит пресс-служба слова губернатора Алексея Дюмина.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в РФ (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.