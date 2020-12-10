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На Камчатке нацпроект по повышению производительности труда заработает в 2021 году

Камчатский край участвует в 11 из 13 нацпроектов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Камчатский край присоединится к выполнению мероприятий нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в 2021 году, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Солодов.

"Разные регионы в разное время присоединились к нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости", мы это сделаем в 2021 году. При помощи федерального правительства и с помощью федеральных средств на полуострове будет создана подведомственная организация - Центр компетенций по повышению эффективности процессов функционирования предприятий. Он будет выбирать предприятие, раскладывать на составляющие его работу, выявлять направление ее оптимизации, за счет чего и будет повышаться производительность труда организации", - сказал Солодов.

Ранее в региональном правительстве ТАСС сообщали, что в Камчатском крае реализуется 47 из 78 федеральных проектов. Регион участвует в 11 из 13 национальных проектов.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" - один из национальных проектов, созданных по инициативе президента России Владимира Путина. Главные задачи проекта - стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров (всего планируется обучить почти 200 тыс. человек), а также создана система грантовой поддержки, модернизированы службы занятости.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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