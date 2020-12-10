В Якутии в 2020 году установят около 40 комплексов фото- и видеофиксации

ЯКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Комплексы фото- и видеофиксации (ФВФ) установят в Якутии по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил ТАСС в четверг представитель регионального Минтранса.

"В 2020 году планируется запустить в эксплуатацию 30 стационарных комплексов ФВФ на автомобильных дорогах республики и приобрести шесть мобильных комплексов ФВФ, которые планируется применять для фиксации нарушений скоростного режима с бортов движущихся патрульных машин. На 2020 год выделено 138 млн 840 тыс. рублей, которые планируется освоить в полном объеме в декабре текущего года", - сказали в ведомстве.

Средства на оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД на дорогах выделяются из Дорожного фонда Республики Саха (Якутия).

Всего в Якутии насчитывается 54 единицы стационарных комплексов, 34 единицы передвижных комплексов и три единицы мобильных комплексов, предназначенных для фиксации нарушений парковки. Большая часть комплексов установлена в Якутске, также в Амгинском, Мирнинском, Нерюнгринском, Олекминском и Хангаласском районах.

"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году завершены работы по устройству уличного освещения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения "Амга" в Амгинском районе и "Умнас" в Хангаласском районе на четырех объектах, протяженность освещаемого участка составила более 12,9 км", - сообщили в министерстве. В 2021 году запланировано устройство уличного оснащения на автодорогах "Амга" в Амгинском и Мегино-Кангаласском районах и "Умнас" в Олекминском районе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое (до 85%) увеличить долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.