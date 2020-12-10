Площадь федеральных особо охраняемых природных территорий в Якутии выросла на 10 млн га

ЯКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) со статусом федерального значения в Якутии увеличилась за три года с 2 млн до 12 млн га. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента охотничьего хозяйства и ООПТ республики Алексей Чемезов в ходе заседания Общественного экологического совета при региональном Минэкологии.

"За последние три года, [в том числе] в рамках национального проекта "Экология", на территории республики созданы четыре ООПТ со статусами федерального значения, в том числе национальный парк "Ленские столбы" в Хангаласском районе и "Кыталык" в Аллаиховском районе, государственный природный заповедник "Медвежьи острова" в Нижнеколымском районе и государственный природный заказник "Новосибирские острова" в Булунском районе. Таким образом, созданы дополнительно около 100 новых рабочих мест, за последние три года общая площадь ООПТ федерального значения увеличилась с 2 млн га до 12 млн га. При этом около 6 млн га - за счет акватории морей Лаптевых и Восточно-Сибирского", - сказал Чемезов.

Он отметил, что продолжается работа по созданию в Арктической зоне республики еще одной особо охраняемой природной территории со статусом федерального значения. "Это проект создания государственного природного заказника "Лаптевоморский" в Анабарском и Булунском районах", - пояснил Чемезов, отметив, что проект находится на рассмотрении правительства РФ.

Площадь ООПТ в настоящий момент в регионе составляет более 1 млн кв. км. На территории республики функционируют 234 ООПТ федерального, регионального и муниципального уровней. В основном особо охраняемые природные территории в Якутии представлены ресурсными резерватами, уникальными озерами и памятниками природы.

Нацпроект "Экология", рассчитанный на 2019-2024 годы, реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение уникальной флоры и фауны России.