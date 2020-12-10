В Якутии в этом году более 9 тыс. школьников присоединились к проекту "Билет в будущее"

ЯКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Проект "Билет в будущее" по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов охватил в Якутии более 9 тыс. детей, сообщила журналистам в четверг пресс-служба Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия).

"В Якутии подвели итоги реализации проекта "Билет в будущее" в 2020 году <...> Начиная с июля более 9 тыс. школьников Якутии освоили самые разные компетенции: от информационных технологий и коммуникаций до сельского хозяйства и природопользования. В практической части проекта площадками проведения профессиональных проб выступили 24 профессиональных образовательных организаций республики и провели более 400 мероприятий", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что наставники в очном и онлайн-форматах знакомили ребят с востребованными в регионе профессиями, погружали в основы самых разных профессий.

Проект реализует Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" для формирования навыков по осознанному выбору будущей профессии у учеников средней и старшей школы. В 2020 году региональным оператором проекта выступает Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия).

Проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов "Билет в будущее" реализуется в республике по федеральному проекту "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Нацпроект "Образование", рассчитанный на 2019-2024 годы и реализующийся по указу президента РФ Владимира Путина, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.