Камчатка присоединится к нацпроекту "Туризм и развитие гостеприимства" в 2021 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Камчатский край активно принимал участие в разработке нового национального проекта "Туризм и развитие гостеприимства", и старт реализации его мероприятий на полуострове намечен на 2021 год, сообщил ТАСС глава региона Владимир Солодов.

"Мы все ждем старта нацпроекта по туризму в 2021 году, потому что мы принимали участие в его разработке - я несколько раз по этому вопросу встречался с Зариной Догузовой (руководитель Федерального агентства по туризму). Будет разработан мастер-план развития туризма на Камчатке, в рамках которого основные зоны и целевые задачи по развитию туризма мы сформулируем", - сказал Солодов.

Он добавил, что власти региона рассчитывают на поддержку инвесторов и федеральных властей в сфере туризма. При этом количество таких проектов, по мнению губернатора, должно расти. "В 2020 году три камчатских проекта в конкурсе Ростуризма получили федеральные гранты, но я ставлю более амбиционную задачу, потому что таких проектов может быть десятки", - сказал губернатор.

В 2019 году Камчатку посетили более 240 тыс. туристов, и это на почти на 26 тыс. человек больше, чем годом ранее. Почти вдвое в прошлом году возросло и число иностранцев, посетивших полуостров, - всего около 36 тыс. человек. Самыми популярными местами отдыха у гостей Камчатки остаются "Долина гейзеров" с ее уникальными геотермальными источниками, Налычевская долина, традиционные "зимние" развлечения - сноубординг, хели-ски, этнотуризм и восхождения на вулканы.

В июле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что работа над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" может быть завершена до конца года. По ее словам, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня, а также сделать Россию интересной, комфортной, удобной для путешествий не только для россиян, но и самых искушенных иностранных туристов.