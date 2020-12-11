Кировская область направит 6 млрд рублей на модернизацию больниц и поликлиник до 2025 года

КИРОВ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют до 2025 года направить более 6 млрд рублей на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт поликлиник и врачебных амбулаторий, а также оснащение медучреждений оборудованием, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В Кировской области утверждена региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения. На ее реализацию в 2021-2025 годах будет направлено свыше 6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, в программу вошли 42 медицинские организации, включая все центральные районные больницы. Власти планируют построить 213 новых объектов здравоохранения, 208 из них заменят действующие фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники. Кроме того, еще 92 поликлиники, ФАПа и врачебные амбулатории будут капитально отремонтированы. Также власти планируют закупить 1600 единиц оборудования для медучреждений.

Особое внимание власти уделят укреплению автопарка районных больниц. "Для доставки пациентов в медицинские организации, а также медицинских работников до места жительства пациентов будет приобретено 355 автомобилей. Вместе с тем программа предусматривает внедрение сети маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям, а также приоритетное проведение ремонта автомобильных дорог регионального значения, обеспечивающих приезд населения в медицинские организации", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова.

По данным правительства, программу еще планируют доработать после публичных обсуждений.