Все городские и сельские школы Ленобласти подключат к скоростному интернету в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Все школы Ленинградской области, расположенные в городах и сельской местности, до конца 2021 года подключат к скоростному интернету по программе нацпроекта "Цифровая экономика". Сейчас программа выполнена уже более чем на 50%, сообщил в пятницу ТАСС председатель регионального комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

"Подключение к сети интернет на скорости 100 Мбит/сек для городских школ и 50 Мбит/сек осуществляется в рамках проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика". Подключение на указанных скоростях должно завершиться до 31 декабря 2021 года. На данный момент уже подключены 56% городских и 54% сельских школ. Все остальные школы тоже подключены к интернету, но скорость подключения ниже 100 и 50", - рассказал Тарасов.

При этом, по словам председателя комитета, уже до пандемии регион был подготовлен к системе дистанционного образования и использовал различные программы и платформы, в том числе для детей-инвалидов. Как отметил Тарасов на прошедшем ранее пресс-клубе на площадке ТАСС, серьезных технологических проблем с дистанционным обучением в регионе не возникло, а обеспечить школьников оборудованием помог в том числе проект "Помоги учиться дома", в нем участвовали предприятия и общественные организации. В рамках программы школьники получили около 3,5 тыс. единиц техники для обучения на дому, также оборудование передавали из школ.

Сейчас школы региона работают в обычном режиме, на дому обучаются те, кто выбрал такую форму по собственному желанию, или те классы, которые получили предписание Роспотребнадзора.

"Таких детей [выбравших по желанию дистанционное обучение] у нас чуть более 900 человек, это 0,6% от контингента учащихся школ Ленинградской области. <…> Дистанционное обучение обеспечивается участнику таким образом, что обеспечивается его присутствие в аудитории. Он подключается, слышит и видит, что происходит в классе, ему могут задавать вопросы, он может задавать вопросы. Практически максимальная вовлеченность в образовательный процесс - это снижает риски и позволяет сохранить качество образования", - пояснил Тарасов.