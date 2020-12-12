Власти Новочебоксарска рассчитывают модернизировать коммунальные сети города по нацпроекту

ТАСС, 9 декабря. Власти Новочебоксарска рассчитывают модернизировать коммунальные сети по нацпроекту "Экология", сообщила пресс-служба администрации города по итогам рабочего визита председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, председателя Высшего экономического совета Чувашской Республики Анатолия Аксакова.

По данным пресс-службы, Аксаков отметил потребность Новочебоксарска в обновлении производственных мощностей водопроводно-канализационного хозяйства и выразил готовность оказать содействие, в том числе в части получения поддержки проектов на федеральном уровне.

"Глава администрации Новочебоксарска Павел Семенов подчеркнул, что город сделает все от себя зависящее, чтобы Новочебоксарск получил современный комплекс, генерирующий чистую воду. Он сообщил, что в настоящее время имеются необходимые средства на подготовку проектно-сметной документации, в том числе для включения проекта модернизации коммунальных сетей города Новочебоксарска в федеральный проект "Чистая вода", - говорится в сообщении.

Семенов напомнил, что с 2020 года на государственном унитарном предприятии "Биологические очистные сооружения" начаты масштабные работы стоимостью 1 млрд рублей - рекультивация шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника. Это позволит к 2023 году улучшить окружающую среду и экологическое состояние реки Волга.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.