{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заповедник для охраны редких видов птиц планируют создать в Тюменской области в 2021 году

Как сообщила директор департамента недропользования и экологии региона Елена Уляшева, создание заповедника позволит усилить охрану таких редких птиц как розовый и кудрявый пеликаны, краснозобая казарка и других

ТЮМЕНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Заповедник для охраны водоплавающих и околоводных птиц, занесенных в Красную книгу, планируют создать в Армизонском районе в 2021 году, сообщила ТАСС директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Елена Уляшева.

"В рамках национального проекта "Экология" ведется работа по созданию заповедника в Армизонском районе на путях миграции и местах гнездования водоплавающих и околоводных птиц. Начаты исследования биологической составляющей и определение границ будущего заповедника, проводится землеустройство. По результатам обследования будут сформированы окончательные границы и подготовлены предложения по установлению режима особой охраны, т.е. документы по созданию заповедника будут подготовлены в 2021 году", - рассказала она.

Уляшева добавила, что создание заповедника позволит усилить охрану таких редких птиц как розовый и кудрявый пеликаны, краснозобая казарка, турпан, лебедь-шипун и стерх. Все эти виды занесены в Красную книгу. "Введение запретов и ограничений хозяйственной и иной деятельности на территории заповедника позволит видам реализовать свой воспроизводственный потенциал и поддерживать численность популяций на уровне, обеспечивающем устойчивое функционирование экосистемы", - уточнила она.

Нацпроект "Экология", рассчитанный на 2019-2024 годы, реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение уникальной флоры и фауны России.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияТюменская область
Власти Новочебоксарска рассчитывают модернизировать коммунальные сети города по нацпроекту
Глава администрации города Павел Семенов отметил, что власти сделают все от них зависящее, чтобы Новочебоксарск получил современный комплекс, генерирующий чистую воду
Читать полностью