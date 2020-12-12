Заповедник для охраны редких видов птиц планируют создать в Тюменской области в 2021 году

ТЮМЕНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Заповедник для охраны водоплавающих и околоводных птиц, занесенных в Красную книгу, планируют создать в Армизонском районе в 2021 году, сообщила ТАСС директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Елена Уляшева.

"В рамках национального проекта "Экология" ведется работа по созданию заповедника в Армизонском районе на путях миграции и местах гнездования водоплавающих и околоводных птиц. Начаты исследования биологической составляющей и определение границ будущего заповедника, проводится землеустройство. По результатам обследования будут сформированы окончательные границы и подготовлены предложения по установлению режима особой охраны, т.е. документы по созданию заповедника будут подготовлены в 2021 году", - рассказала она.

Уляшева добавила, что создание заповедника позволит усилить охрану таких редких птиц как розовый и кудрявый пеликаны, краснозобая казарка, турпан, лебедь-шипун и стерх. Все эти виды занесены в Красную книгу. "Введение запретов и ограничений хозяйственной и иной деятельности на территории заповедника позволит видам реализовать свой воспроизводственный потенциал и поддерживать численность популяций на уровне, обеспечивающем устойчивое функционирование экосистемы", - уточнила она.

Нацпроект "Экология", рассчитанный на 2019-2024 годы, реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение уникальной флоры и фауны России.