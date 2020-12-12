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Власти Пензенской области в 2021 году направят 1 млрд рублей на ремонт сельских дорог

Работы проведут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

ТАСС, 12 декабря. Власти Пензенской области в 2021 году направят около 1 млрд рублей на ремонт дорог в сельской местности, что позволит привести в порядок участки трасс с большим потоком автомобилей. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства региона.

"В 2021 году на ремонт сельских дорог выделят около миллиарда рублей. Вопрос был поднят на прямой линии губернатора Пензенской области, состоявшейся в субботу. Иван Белозерцев отметил, что теме дорожного строительства в регионе уделяют особое внимание, что позволило Пензенской области 4 года подряд входить в число лидеров по реализации национального проекта. Глава региона напомнил, что в 2017 году размер субсидии муниципальным образованиям составил 121 млн рублей, в 2020 - 899 млн", - отмечается в сообщении.

Ежегодно власти региона увеличивают субсидии муниципалитетам на ремонт дорог. "Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" касался областного центра, города Заречного и Пензенского района, где самый большой и постоянный поток машин. В следующем году мы сделаем упор на сельские дороги. Мы каждый год увеличиваем для районов субсидии на эти цели, понимая значимость транспортного сообщения для развития населенных пунктов", - приводит пресс-служба слова губернатора.

По данным пресс-службы, в регионе в 2021 году будут также усилены меры по сохранению дорожного полотна. "В пензенском регионе активно развивается сельскохозяйственный бизнес, мы этим гордимся, но есть проблема - грузовики сельхозпроизводителей разбивают дороги, которые мы строим и ремонтируем. Будем устанавливать пункты весового контроля, чтобы соблюдали нормативы, не перегружали автотранспорт", - цитирует пресс-служба слова главы региона.

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РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская область
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