{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровском крае пожилых людей будут обучать в 2021 году по стандартам WorldSkills

В регионе в этом году расширили географию участников проекта - среди них появились жители отдаленных территорий

ХАБАРОВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Обучение людей старшего возраста новым специальностям в Хабаровском крае будет проходить в 2021 году по стандартам WorldSkills. Об этом в среду ТАСС сообщил начальник отдела комитета по труду и занятости населения правительства края Григорий Солодянкин.

"В 2021 году обучение людей старшего возраста будет проводиться через союз WorldSkills Russia. Для обучения будут доступны программы образовательных организаций, которые заключат соглашения с союзом", - сказал Солодянкин.

В 2019-2020 году профобучение и дополнительное профессиональное образование для людей старше 50 лет и граждан предпенсионного возраста в Хабаровском крае было доступно по проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". В 2020 году на это направили 28,5 млн рублей. В будущем году средства на эти цели по нацпроекту не предусмотрены.

"Обучение по востребованным специальностям прошли 610 человек", - сказал Солодянкин. Люди обучились на сварщика, лаборанта, дефектоскописта, психолога, судоводителя, медсестру, дизайнера, кондитера. С учетом ситуации по коронавирусу предпочтение отдавалось дистанционному обучению, в таком формате знания получили свыше ста человек.

В регионе в этом году расширили географию участников проекта за счет новых финансовых инструментов. Так, около 20 человек получили компенсацию расходов на проезд к месту обучения и обратно, на съем жилья. В числе участников появились жители отдаленных территорий.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, созданное для повышения престижа рабочих профессий. Нацпроект "Демография", инициированный президентом Владимиром Путиным, начал реализовываться в 2019 году, включает проекты: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
Многодетные семьи в Благовещенске получили сертификаты на улучшение жилищных условий
Сертификат, сумма которого составляет 400 тыс. рублей, можно использовать для оплаты первоначального взноса при получении ипотеки или покупку земельного участка площадью не менее 800 кв. м
Читать полностью