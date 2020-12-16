В Хабаровском крае пожилых людей будут обучать в 2021 году по стандартам WorldSkills

ХАБАРОВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Обучение людей старшего возраста новым специальностям в Хабаровском крае будет проходить в 2021 году по стандартам WorldSkills. Об этом в среду ТАСС сообщил начальник отдела комитета по труду и занятости населения правительства края Григорий Солодянкин.

"В 2021 году обучение людей старшего возраста будет проводиться через союз WorldSkills Russia. Для обучения будут доступны программы образовательных организаций, которые заключат соглашения с союзом", - сказал Солодянкин.

В 2019-2020 году профобучение и дополнительное профессиональное образование для людей старше 50 лет и граждан предпенсионного возраста в Хабаровском крае было доступно по проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". В 2020 году на это направили 28,5 млн рублей. В будущем году средства на эти цели по нацпроекту не предусмотрены.

"Обучение по востребованным специальностям прошли 610 человек", - сказал Солодянкин. Люди обучились на сварщика, лаборанта, дефектоскописта, психолога, судоводителя, медсестру, дизайнера, кондитера. С учетом ситуации по коронавирусу предпочтение отдавалось дистанционному обучению, в таком формате знания получили свыше ста человек.

В регионе в этом году расширили географию участников проекта за счет новых финансовых инструментов. Так, около 20 человек получили компенсацию расходов на проезд к месту обучения и обратно, на съем жилья. В числе участников появились жители отдаленных территорий.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, созданное для повышения престижа рабочих профессий. Нацпроект "Демография", инициированный президентом Владимиром Путиным, начал реализовываться в 2019 году, включает проекты: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".