Многодетные семьи в Благовещенске получили сертификаты на улучшение жилищных условий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Почти 30 многодетных и воспитывающих детей-инвалидов семей воспользовались альтернативной мерой социальной поддержки, получив жилищные сертификаты вместо земельных участков, сообщила в среду пресс-служба правительства Амурской области.

"В Благовещенске впервые заработала альтернативная мера поддержки для многодетных амурчан и семей, воспитывающих детей-инвалидов. 26 благовещенских семей вместо земельных участков получили сертификаты и улучшили жилищные условия", - говорится в сообщении.

Сумма сертификатов, предоставляемых вместо земельного участка, составляет 400 тыс. рублей. Средства можно потратить на покупку жилья, на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, на погашение основной суммы долга или уплаты процентов по жилищному кредиту, на покупку земельного участка площадью не менее 800 кв. м. Всего из городского и областного бюджетов выделено 9,7 млн рублей.

По данным правительства Амурской области, в Благовещенске на учете 724 семьи, которые имеют право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства согласно региональному закону "О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Амурской области".