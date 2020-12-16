В Минстрое заявили, что программа благоустройства в России на 2020 год завершена на 98%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Программа благоустройства на 2020 год завершена в России на 98%, благоустроено более 12 тыс. объектов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минстроя России по итогам всероссийского совещания по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".

"По состоянию на 11 декабря завершено 98% (или более 12 тыс. объектов). Полностью программу закончили уже 30 регионов", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что есть субъекты, которые отстают по срокам выполнения работ. Так, менее 80% объектов завершены в Астраханской области, Крыму и на Чукотке. Кроме того, в Минстрое сообщили, что девять субъектов РФ могут лишиться федеральных субсидий на программы благоустройства в 2021 году, поскольку до сих пор не предоставили государственные программы с адресными перечнями территорий, которые нуждаются в благоустройстве и запланированы к обновлению на следующий год. Среди них Брянская, Нижегородская, Ростовская, Тамбовская, Челябинская, Еврейская автономная области, Бурятия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. "Финансовые соглашения должны быть заключены до 23 декабря", - подчеркивается в сообщении со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ России Максима Егорова.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое. Общий объем финансирования федерального проекта из всех источников составит 287,9 млрд рублей.